UKSH-Ärzte wollen heute streiken Stand: 11.03.2024 00:01 Uhr Der Marburger Bund hat Ärzte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) für heute zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben des Marburger Bundes sind die Unikliniken das Schlusslicht bei den Ärztegehältern.

An den Standorten in Kiel und Lübeck seien rund 2.000 Mediziner betroffen, teilte die Ärztegewerkschaft mit. In Kiel soll es auch eine Demonstration geben. Die Patientenversorgung sei währenddessen aber sichergestellt, heißt es. "Wenn das Ziel der Tarifgemeinschaft deutscher Länder tatsächlich ist, dass die Universitätskliniken als attraktive und zeitgemäße Arbeitgeber wahrgenommen werden sollen, bei denen Ärztinnen und Ärzte gerne arbeiten, dann muss sie mehr in das System investieren", sagte der Vorsitzende des Marburger Bundes Schleswig-Holstein, Michael Wessendorf.

Dreifachbelastung am UKSH

Hintergrund des Warnstreiks sind die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Der Marburger Bund fordert nach eigenen Angaben grundlegende Verbesserungen der Tarif- und Arbeitssituation, unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für die Nachtarbeit. Denn trotz einer Dreifachbelastung aus Krankenversorgung, Forschung und Lehre sowie der im Vergleich zu anderen Krankenhausträgern längsten Wochenarbeitszeiten seien die Unikliniken das Schlusslicht bei den Ärztegehältern.

Nicht aufschiebbare Operationen vom Streik ausgenommen

Alle bereits stationär aufgenommenen Patienten werden nach Angaben der Gewerkschaft weiter behandelt. Von den Streikmaßnahmen ausgeschlossen seien auch alle nicht aufschiebbaren Operationen und Therapien.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kiel