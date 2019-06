Stand: 11.06.2019 10:06 Uhr

"U25" zur Versteigerung freigegeben

Im Kiel kommt ein außergewöhnliches Objekt unter den Hammer. Das Verwertungsunternehmen Vebeg versteigert im Auftrag der Marine das rund 45 Jahre alte U-Boot "U25". Die Streitkräfte benötigen das Unterseeboot der Klasse 206, das 2008 außer Dienst gestellt wurde, nicht mehr. Am 11. und 12. Juni kann das U-Boot von interessierten Abwrack- und Recyclingunternehmen im Marinearsenal Kiel begutachtet werden. Privatpersonen können nicht mitbieten. Fahrtüchtig ist das U-Boot nicht mehr. 2011 wurde es für Ansprengversuche genutzt, dabei drang auch Salzwasser in das Innere ein. Interessenten können noch bis zum 25. Juni ihre Gebote abgeben.

"U25" konnte Flugzeugträger versenken

Früher galten das U-Boot und seine Schwesterschiffe als gefährliche Jäger, die sogar einen Flugzeugträger versenken konnten. Außerdem war an Bord Platz für 24 Minen, die gegen Invasionsflotten des Ostblocks hätten eingesetzt werden können. Das U-Boot muss verschrottet werden. Momentan liegt es auf einem Ponton, das mit versteigert wird. "U25" war 1973 in Kiel vom Stapel gelaufen und wurde am 14. Juni 1974 in Dienst gestellt. Nach fast 34 Jahren wurde es am 31. Januar 2008 ausgemustert.