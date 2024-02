Stand: 28.02.2024 11:42 Uhr U23 von Holstein Kiel bleibt in der Regionalliga Nord

Die U23-Mannschaft von Holstein Kiel wird auch in der kommenden Saison in der Fußball-Regionalliga Nord auflaufen. Der Verein will nach eigenen Angaben keine Lizenz für die dritte Liga beantragen. Hintergrund seien unter anderem wirtschaftliche und sportliche Überlegungen. Ein Aufstieg würde die Möglichkeiten des Vereins demnach derzeit überschreiten. Aktuell steht die U23 von Holstein Kiel auf Platz zwei der Regionalliga Nord und hat vier Punkte Rückstand auf Hannover 96.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2024 | 08:30 Uhr