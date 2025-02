Stand: 03.02.2025 08:34 Uhr U1 bei Norderstedt gesperrt: Einschränkungen im Bahnverkehr

Zwischen Norderstedt (Kreis Segeberg) und Hamburg müssen sich Bahnreisende in den kommenden drei Wochen auf längere Fahrtzeiten einstellen. Die U1 fährt vom 3. bis zum 23. Februar nicht zwischen Norderstedt-Mitte und Ochsenzoll. Auf der Strecke werden unter anderem Weichen erneuert, um die Sicherheit zu verbessern, heißt es von der Hamburger Hochbahn. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Die Fahrtzeit verlängert sich um bis zu 20 Minuten. Auch zwischen Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Hamburg gibt es Einschränkungen im Bahnverkehr. Dort fallen zwischen dem 3. und dem 9. Februar mehrere Verbindungen in den Abendstunden auf der Regionalbachlinie 81 aus. Außerdem sind in Elmshorn (Kreis Pinneberg) am Montag die Vorbereitungen für umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn gestartet. Dort werden unter anderem zwei Brücken getauscht. Für Autos ist deshalb bereits die Geschwister-Scholl-Straße gesperrt. Auswirkungen auf den Bahnverkehr nach Kiel und Flensburg haben die Arbeiten erst ab dem 7. Februar.

