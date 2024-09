Stand: 17.09.2024 10:29 Uhr Turnhalle nach Wasserschaden dicht: Hasloh prüft mobile Halle

Die Gemeindevertretung Hasloh (Kreis Pinneberg) hat am Montagabend über die Anschaffung einer mobilen Sporthalle entschieden. Jetzt soll die Verwaltung entsprechende Angebote einholen. Denn seit fast einem Jahr ist die Turnhalle der Grundschule gesperrt. Betroffen sind auch der örtliche Sportverein sowie die Ganztagsbetreuung der Grundschule.

Boden muss nach Starkregen ausgetauscht werden

Hintergrund ist ein Wasserschaden als Folge von Starkregen. In der Halle muss der komplette Boden ausgetauscht werden. Die Reparaturen sollen noch bis ins kommende Jahr dauern, so die Schulleiterin. Aktuell müssen die fast 200 Grundschulkinder daher auf Sporträume in der Umgebung ausweichen oder draußen unterrichtet werden. "Die Kinder werden unruhiger, das Schulgebäude wird teilweise auch mitbenutzt und ist dafür nicht geeignet, es gehen Sachen kaputt", sagte Schulleiterin Julia Fietz weiter

CDU: Flächenversiegelung in Hamburg wird zum Problem

Auch in Oststeinbek (Kreis Stormarn) ist eine Turnhalle nach Starkregen im August gesperrt. Laut CDU-Ortsverband ist die zunehmende Versiegelung von Flächen im angrenzenden Hamburg das Problem. Deswegen soll die Verwaltung gemeinsam mit der Stadt Hamburg nach Lösungen suchen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Stormarn