Trotz neuer Corona-Risikogebiete: Reisebuchungslage sehr gut Stand: 13.07.2021 17:02 Uhr Reisebüros und Tourismusregionen in Schleswig-Holstein sind mit der derzeitigen Buchungslage sehr zufrieden. Trotz neuer Risiko- oder Hochinzidenzgebiete wie Spanien oder Zypern werde kaum storniert. Und Reisebüros bekommen zunehmend Anfragen für Unterkünfte an Nord- und Ostsee.

Für Auslandsreisen liegt vor allem Spanien hoch im Kurs, berichten Reisebüros in Kiel, Neumünster, Flensburg und Elmshorn. Vor allem vollständig Geimpfte hätten wenig Angst, in den Urlaubsflieger zu steigen, heißt es. Neben ausländischen Zielen stehen aber auch Nord- und Ostsee hoch im Kurs. Normalerweise würde eine solche Reise im eigenen Bundesland selbst gebucht und kein Reisebüro eingeschaltet werden. Aber viele wünschten sich offenbar ein bisschen mehr Sicherheit, heißt es.

AUDIO: Reiselustige Schleswig-Holsteiner - trotz neuen Corona-Risikogebieten (1 Min) Reiselustige Schleswig-Holsteiner - trotz neuen Corona-Risikogebieten (1 Min)

Sylt und Lübecker Bucht zu fast 100 Prozent ausgebucht

Insgesamt ist die Buchungslage in Schleswig-Holstein sehr gut, meldet die Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH). Auch im Binnenland gibt es eine hohe Nachfrage. Sylt Marketing spricht von einer Auslastung von fast 100 Prozent. Auch in der Lübecker Bucht ist es voll, so Doris Wilmer-Hupers von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht: "Wir bemerken im Moment nicht, dass jetzt mehr Leute anrufen, weil das Reisen in andere Länder etwas komplizierter wird. Aber es ist doch so - und das auch jeden Sommer - dass doch viele Leute relativ kurzfristig noch versuchen wollen, an die Ostsee zu kommen und sich dann bei uns melden." Nach ihren Angaben liegt die Auslastung in der Lübecker Bucht bei fast 100 Prozent. "Das ist ein Zeitraum von vier Wochen, wo das so aussieht. Dann kommen die ersten Lücken und wirklich entpannter wird es dann wieder zum September", sagt Doris Wilmer-Hupers.

