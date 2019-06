Stand: 26.06.2019 05:00 Uhr

Trotz Hitze: Gute Wasserqualität, keine Algen und Quallen

Schnorcheln, schwimmen, surfen und planschen - seit Tagen ist endlich Sommer in Schleswig-Holstein. Die heißen Temperaturen locken jung und alt ins kühle Nass. Das Gesundheitsministerium hat angesichts der Wetterlage noch einmal darauf hingewiesen, dass die Gesundheitsbehörden der Kreise und kreisfreien Städte regelmäßig die 338 Badestellen überwachen und Proben auswerten. Dabei werden die bakteriologischen Parameter zur hygienisch-gesundheitlichen Bewertung eines Badegewässers wie der EU vorgeschrieben untersucht.

Und die Schleswig-Holsteiner können die Badestellen ohne große Sorge genießen. Denn die Wasserqualität der Badegewässer ist bislang gut. Die Kontrollen zeigen, dass es keine Grenzwertüberschreitungen gibt. Die Untersuchungsergebnisse werden ständig aktualisiert und sind im Internet abrufbar.

Hitze treibt Schleswig-Holsteiner ans Wasser Schleswig-Holstein Magazin - 25.06.2019 19:30 Uhr Bei hochsommerliche Hitzegrade zieht es viele Menschen ans Wasser. Während sich die Sonnenanbeter am Strand aalen, sorgen die Rettungsschwimmer vom DLRG für die Sicherheit der Badegäste.







Keine Algen, keine Quallen

Trotzdem weist das Gesundheitsministerium darauf hin, dass Badegewässer freie Gewässer sind, in denen natürliche Risiken - wie zum Beispiel Zerkarien oder Blaualgen - vorhanden sein können. Blaualgen gibt es in den Binnengewässern zurzeit nicht in nennenswerten Konzentrationen. Die Überwachungsbehörden informieren hierüber durch Hinweise vor Ort.

Außerdem wurden dem Ministerium für die Küstengewässer keine Beeinträchtigungen durch Algen gemeldet. Nord- und Ostsee sind auch frei von Quallen. Je nach Wind- und Wetterverhältnissen kann sich das Vorkommen schnell verlagern. Hierüber geben die zuständigen Gesundheitsämter oder der Badestellenbetreiber Auskunft.

Bei 30 Grad ins Freibad











Vibrionen ab 20 Grad Wassertemperatur

Bei Wassertemperaturen ab 20 Grad können Bakterien der Gattung Vibrio Vulnificus - sogenannte Vibrionen - aktiviert werden. Laut Landesmeldestelle am Institut für Infektionsmedizin in Schleswig-Holstein sind bislang keine gemeldeten Erkrankungen in Schleswig- Holstein in diesem Zusammenhang bekannt. Für immungeschwächte oder chronisch kranke Personen, die zudem offene Wunden haben, gilt die Empfehlung, auf das Bad in warmen Ostsee-Gewässern zu verzichten.

