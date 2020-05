Stand: 17.05.2020 06:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bürgermeisterwahl in Reinfeld - mit Sonderregelungen

In Südholstein sollten heute eigentlich gleich fünf Bürgermeisterwahlen stattfinden. Vier von ihnen - und zwar in Trittau, Ammersbek, Reinbek (alle Kreis Stirmarn) und Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg), wurden wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die Wahl in Reinfeld (Kreis Stormarn) findet aber statt. Der Grund: "In Reinfeld hat man sich für die Wahl entschieden, weil der einzige Alternativ-Termin in den Sommerferien gewesen wäre", sagte die Wahlleiterin. Außerdem tritt der amtierende Bürgermeister Heiko Gerstmann tritt nicht wieder an und ein Nachfolger soll im September die Geschäfte übernehmen. Zur Wahl stehen die Beamtin Mary Rose Wolgast und der Verwaltungsmitarbeiter Roald Wramp, der unter anderem von CDU und den Grünen unterstützt wird. Beide Kandidaten sind parteilos.

Sonderregelungen wegen Coronavirus

Wegen der Corona-Pandemie gelten mehrere Sonderregelungen für die Wahl. Die Wahlleiterin in Reinfeld hofft, per Online-Aufruf möglichst viele Bürger von der Briefwahl zu überzeugen. Dennoch ist der Sicherheitsstandard in den Wahllokalen hoch: Desinfektionsschutz, Abstandshalter, Einmal-Stifte, Maskenpflicht und FFP2-Masken für die ehrenamtlichen Wahlhelfer. Die Kandidaten hatten schon "vor Corona" mit dem Wahlkampf begonnen - doch nun läuft außer über Wahlplakate und Flyer das Buhlen um die Gunst der Bürger nur noch digital.

Lütje einziger Kandidat in Büsum

Auch in Büsum findet heute die Bürgermeisterwahl statt - einziger Kandidat ist Amtsinhaber Hans-Jürgen Lütje. Alle Fraktionen der Gemeindevertretung hatten Lütje zuvor ihr Vertrauen ausgesprochen. Wegen der Corona-Pandemie gelten auch in Büsum mehrere Sonderregelungen für die Wahl.

