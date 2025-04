Trittau: Mann stirbt nach Schlägerei in Diskothek Stand: 13.04.2025 12:49 Uhr In einer Diskothek in Trittau hat eine Partynacht am Sonntag ein tödliches Ende genommen. Ein 21-Jähriger starb nach einer Schlägerei, in die mehrere Gäste der Disco verwickelt gewesen sein sollen.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Gegen 2 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu der Großraumdiskothek in der Straße Technologiepark in Trittau (Kreis Stormarn) gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es laut Polizei in den Räumlichkeiten der Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein, in dessen Folge ein 21 Jahre alter Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg so schwer verletzt wurde, dass er trotz Rettungsmaßnahmen noch vor Ort verstarb.

War die Tatwaffe ein Messer?

Darüber hinaus sollen bei der körperlichen Auseinandersetzung weitere fünf Personen leicht verletzt worden sein. Aktuell ermitteln die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdeliktes. Die Klärung der näheren Hintergründe des Todes des Mannes, insbesondere, ob er durch einen spitzen Gegenstand oder ein Messer verletzt wurde, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aktuell fahndet die Polizei "mit Hochdruck" nach einem flüchtigen Tatverdächtigen.

Polizei sucht dringend Zeugen - Hinweisportal eingerichtet

Aktuell versucht die Polizei, möglichst viele Details zum Tathergang zu ermitteln. Dafür hofft sie auf Zeugen aus der Partynacht. Für Hinweise hat die Bezirkskriminalinspektion Lübeck ein Onlineportal eingerichtet und bittet Zeugen, auch Fotos oder Videos von der Tatnacht hochzuladen, die hilfreich für die Ermittlungen sein könnten - egal ob in der Diskothek oder draußen gefilmt. Hinweise nimmt die Polizei auch unter der zentralen Rufnummer 0451 1310 entgegen.

Bei dem Einsatz wurden die Beamten aus Schleswig-Holstein von Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg mit 15 Streifenwagen unterstützt, wie das Lagezentrum der Hamburger Polizei meldete. Zu weiteren Details und Hintergründen des Falls will sich die zuständige Polizeidirektion Lübeck im Laufe des Tages äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.04.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn