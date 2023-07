Triple Ultra Triathlon in Lensahn gestartet Stand: 28.07.2023 12:01 Uhr 11,4 Kilometer Schwimmen, 540 Kilometer Radfahren und 127 Kilometer Laufen - in Lensahn hat heute der 30. Triple Ultra Triathlon begonnen. Etwa 50 Athleten stellen sich der Herausforderung.

Der Triple Ultra Triathlon macht seinem Namen alle Ehre: Wer hier mitmachen will, muss nicht nur halbwegs gut in Form sein - Voraussetzung, um in Lensahn im Kreis Ostholstein antreten zu dürfen, ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Ironman. Wer diesen schon einmal geschafft hat, kann sich beim Ultratriathlon auf der dreifachen Strecke - insgesamt 678 Kilometer - versuchen. Zur Erinnerung: Der Olympische Triathlon geht über eine Distanz von insgesamt 51,5 Kilometer. Für die rund 50 Ultra-Triathleten ging es heute morgen um 7 Uhr los. Wer sich einen Platz auf dem Podium sichern will, sollte sich für die Strecke nicht mehr als 58 Stunden Zeit nehmen - das ist das Zeitlimit. Die Siegerehrung beginnt am Sonntag um 18.30 Uhr.

Behinderungen im Straßenverkehr

Während des Langstrecken-Events müssen sich Autofahrer auf Probleme einstellen. Denn für das Radrennen müssen einige Straßen gesperrt werden. "Die Kreisstraße 59, das ist die Lübecker Straße, wird von Lensahn bis nach Beschendorf gesperrt. Hier gibt es auch nur für Anwohner die Möglichkeit, die Strecke zu passieren, bei einem Tempo von 50 Kilometern pro Stunde", berichtet Polizeisprecher Maik Seidel. Eine Umleitungstrecke für alle anderen ist ausgeschildert. Die Radfahrer haben auf ihrem Rundkurs absolute Vorfahrt. Die Polizei ist vor Ort und wird kontrollieren, damit alle Sportler sicher über die Strecke kommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Freizeitsport Radsport