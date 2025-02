Stand: 27.02.2025 08:33 Uhr Trickdiebe erbeuten Schmuck und Bargeld in Lübeck

In Lübeck-St. Lorenz haben Trickdiebe ein älteres Ehepaar bestohlen. Die Täter gaben sich als Handwerker aus und behaupteten, das Hausdach sei beschädigt. Während die 84-jährige Bewohnerin einen Termin hatte, blieb ihr 90-jähriger Mann mit den Unbekannten allein. Einer verwickelte ihn in ein Gespräch, während der andere unbemerkt Schmuck und Bargeld im vierstelligen Bereich stahl. Der Diebstahl fiel erst Stunden später auf. Die Tat geschah am Donnerstag vor einer Woche gegen 10.30 Uhr in der Straße "Am Schwarzen Berg". Die Polizei sucht Zeugen.

