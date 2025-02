Stand: 18.02.2025 05:59 Uhr Tremsbüttel bis Bad Oldesloe-Nord: A21 zum Teil gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer im Kreis Stormarn müssen sich auf Behinderungen auf der A21 einstellen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Kiel wird zwischen Dienstag und Donnerstag abends und nachts voll gesperrt - zwischen den Anschlussstellen Tremsbüttel und Bad Oldesloe Nord. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Konkret geht es um den Zeitraum zwischen 19 und 5 Uhr. Grund für die Sperrung ist, dass eine Baustelle planmäßig zurückgebaut wird. Laut Autobahn GmbH soll der Verkehr dann erstmal einspurig in beide Richtungen laufen. Das Ende der Baustelle ist für Ende März geplant. Schlagzeilen machten mehrere Unfälle mit Schweinehälften-Transporten in dem Bereich.

