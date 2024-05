Stand: 29.05.2024 10:20 Uhr Treibhausgas-Verursacher unterzeichnen Realisierungsvereinbarung

Am Mittwochnachmittag unterzeichnen die größten Treibhausgas-Verursacher in Schleswig-Holstein eine sogenannte Realisierungsvereinbarung. Damit verpflichten sich die Unternehmen, bis 2040 klimaneutral zu wirtschaften. Vertreter von Covestro, Sasol, Yara, Linde und Holcim reisen dafür nach Kiel, wo sie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) treffen. Im April ist in Lägerdorf (Kreis Steinburg) der Spatenstich für das erste klimaneutrale Zementwerk der Welt gesetzt worden. Bis 2028 installiert Holcim dort eine neue Ofenlinie, mit der das klimaschädliche Kohlendioxid abgespaltet werden soll.

