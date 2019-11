Stand: 25.11.2019 07:22 Uhr

Trecker-Demo: Heute geht es nach Berlin

Autofahrer in Schleswig-Holstein müssen heute mit Treckerkolonnen auf den Straßen rechnen. Denn Bauern starten Sternfahrten nach Berlin. Die Hauptstadt soll morgen zur "Trecker-Stadt" werden: Vermutlich Tausende Landwirte wollen gegen das Agrarprogramm der Bundesregierung demonstrieren. Nach Angaben der Polizei haben sich allein aus Schleswig-Holstein rund 1.100 Teilnehmer mit rund 600 Fahrzeugen angemeldet.

Drei Startpunkte in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es drei Startpunkte: Schuby im Kreis Schleswig-Flensburg, Nützen im Kreis Segeberg und Hamberge im Kreis Stormarn. Die Konvois aus Schuby und Nützen werden sich zunächst in Ratzeburg vereinen. Dann fahren sie weiter Richtung Perleberg (Brandenburg), wo auch der Konvoi aus Hamberge stoppt. Gemeinsam geht es dann weiter nach Berlin. Die konkreten Anmeldezahlen liegen bei 240 in Schuby, 500 in Nützen und 400 in Hamberge.

Karte: Trecker-Sternfahrten am 25. und 26. November 2019

Kundgebung vor dem Brandenburger Tor

Die Konvois fahren über Bundes-, Landes sowie Kreisstraßen. Sie werden polizeilich begleitet und abgesichert. Die Landespolizei empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, gegebenenfalls alternative Straßen zu nutzen. Die Kundgebung wird den Planungen zufolge vor dem Brandenburger Tor stattfinden. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat ihre Teilnahme zugesichert.

Landwirte demonstrieren gegen Gülleverordnung

Bei der Demonstration in Hamburg am vergangenen Dienstag hatten sich nach Polizeiangaben 4.000 Landwirte beteiligt. Die konventionellen Bauern demonstrierten in erster Linie gegen die verschärfte Gülleverordnung und das Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten. Sie befürchten, wegen immer schärferer Naturschutzvorschriften nicht mehr wirtschaftlich arbeiten zu können.

