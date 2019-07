Stand: 16.07.2019 14:45 Uhr

Travemünder Woche: Segeln, Familienfest und Musik

Wenn die Liegeplätze knapp werden, das Gewimmel auf dem Wasser und zu Lande zunimmt, dann startet wieder die Travemünder Woche. Am Freitag geht es los und dann feiert die Segelwoche den 130. Geburtstag. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) werden das traditionelle Volksfest auf der Kraweel "Lisa von Lübeck" gemeinsam eröffnen. Wenige Tage später sind beide dann Segel-Konkurrenten beim Showrennen - dem Rotspon-Cup.

Die 130. Travemünder Woche wird eröffnet Schleswig-Holstein 18:00 - 16.07.2019 18:00 Uhr Am Freitag startet die 130. Travemünder Woche zu Lande und auf dem Wasser mit einem bunten Unterhaltungs- und Sportprogramm mit zahlreichen Wettkämpfen. Es werden 800.000 Gäste erwartet.







Internationale Meisterschaften und Bundesliga-Regatten

Erwartet werden laut Veranstalter mehr als 1.300 Segler aus 15 Nationen. Insgesamt acht Deutsche und internationale Meisterschaften werden für hochklassigen Wassersport sorgen. Außerdem hat die Travemünder Woche Bundesliga-Regatten und Inklusionssegeln im Programm. Die Segelregatten sind von überall an Land gut zu verfolgen.

Großes Familienfest an Land

An Land setzt der Lübecker Yacht-Club weiterhin auf Tradition: An der Promenade gibt es wieder ein Familienfest mit Einkaufsmöglichkeiten, kulinarischer Meile und einem vielfältigen Musikprogramm. Die Band "Jeden Tag Silvester" aus Bad Oldesloe wird das Programm auf der Festivalbühne eröffnen. Am Strand locken eine Partyzone und maritimes Flair.

Keine Werbung mehr auf Plastikfolien

Nach Angaben des Veranstalters werden rund 800.000 Besucher erwartet. Er bittet Besucher, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Außerdem setzt der Veranstalter auch beim Thema Müll auf Nachhaltigkeit. Seit zehn Jahren gibt es nur noch Pfandbecher. Einweggeschirr ist verbannt worden und sogar auf den mehr als 700 Regattabooten wird es keine Werbung mehr aus Plastikfolien geben.

Die Travemünder Woche wird 130 Jahre alt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 16.07.2019 17:00 Uhr Autor/in: Antje Kasemeyer Am Freitag startet die 130. Travemünder Woche. Auf dem Wasser gibt es internationale Segel-Meisterschaften und Bundesliga-Regatten. An Land lockt ein großes Familienfest mit Musik.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.07.2019 | 17:00 Uhr