Travemünder Woche 2021: Viel Segeln, kleineres Landprogramm Stand: 05.07.2021 13:14 Uhr Am 23. Juli beginnt die Travemünder Woche, die 132. Auflage der Segelwoche in Lübeck. Von der Rückkehr zum bunten Volksfest ist die einst zweitgrößte Segelveranstaltung der Welt aber noch weit entfernt.

Zumindest auf dem Wasser kehrt ein Stück Normalität der Travemünder Woche zurück: Knapp 1.000 Aktive in knapp 20 Meisterschaften sind gemeldet. Dies war auch deshalb möglich, weil es finanzielle Unterstützung gibt: 660.000 Euro. Den Großteil davon hat die Bürgerschaft der Hansestadt dem Lübecker Yachtclub für die Travemünder Woche zugesagt. Das Event findet vom 23. Juli bis 1. August 2021 statt.

Keine große Festival-Meile - einzelne Konzerte

Auch im zweiten Corona-Jahr in Folge wird die große Festival-Meile mit Hunderttausenden Besuchern überwiegend leer bleiben und damit kein Geld in die klammen Kassen des Veranstalters spülen. Zumindest für ein kleines Landprogramm gab es nun grünes Licht aus dem Rathaus. So darf allabendlich ein Konzert im Brüggmanngarten auf der großen Bühne stattfinden, dazu locken einzelne gastronomische Angebote auf der Promenade. Auf die Strandparties, die Lasershows auf der Passat und das Höhenfeuerwerk müssen die Gäste jedoch in diesem Jahr erneut verzichten.

Regattasport: Von der Jolle bis zur Yacht

Der Fokus liegt also auf dem Regattasport. Nach Angaben der Veranstalter können sich Athletinnen, Athleten und Gäste auf zahlreiche sportliche Höhepunkte freuen. Mit Welt-, Europa- und Deutschen Meisterschaften bietet die Travemünder Woche eine breite Vielfalt für alle Alters- und Leistungsklassen und für alle Bootstypen - von der Jugendjolle bis hin zur hochseetauglichen Yacht. Los geht es mit dem Startschuss der 132. Travemünder Woche am Freitag, den 23. Juli.

