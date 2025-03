Stand: 18.03.2025 14:18 Uhr Travemünde: Neue Sandskulpturen zeigen Zirkuswelt

In Lübeck-Travemünde hat am vergangenen Sonnabend (15.3.) die neue Sandskulpturen-Ausstellung am Fischereihafen eröffnet. In diesem Jahr dreht sich auf 3.500 Quadratmetern alles um das Thema Zirkus. 25 Künstler aus 13 Ländern haben aus über 10.000 Kubikmetern Sand überlebensgroße Figuren erschaffen - darunter Löwen, Elefanten, Akrobaten und einen Flohzirkus. Laut künstlerischem Leiter Oliver Hartmann solle die Ausstellung den Gästen eine faszinierende Welt zum Abschalten und Genießen bieten. Die Sandskulpturen sind bis zum 9. November zu sehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck