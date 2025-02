Stand: 05.02.2025 16:14 Uhr Travemünde: Geheimnisvoller Knall wirft Fragen auf

Am Sonntagabend und Montagabend hat es in Travemünde einen sehr lauten Knall gegeben. Anwohner im Rönnauer Weg hatten sogar die Polizei alarmiert, weil durch den Knall Fensterscheiben und Wohnzimmer vibriert hätten. Polizeisprecherin Claudia Struck sagt dazu: "Es gab weder Beschädigungen noch sind Hinweise auf Böllerreste oder Ähnliches gefunden worden." Möglich ist aber, so die Ermittler, dass es illegal gekaufte oder selbst hergestellte Böller mit hoher Sprengkraft gewesen sind. Wer erneut explosionsartige Geräusche hört oder verdächtige Beobachtungen in Travemünde macht, soll sich bei der Polizei melden.

