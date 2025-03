Stand: 28.03.2025 15:22 Uhr Travemünde: Diese neuen Regeln müssen Sie am Strand beachten

Das Seebad Lübeck-Travemünde startet mit neuen Regeln am Strand in die kommende Badesaison. Das hat die Bürgerschaft am Donnerstag beschlossen. Die angepasste Satzung tritt demnach am 1. April in Kraft. So ist es im gesamten Strandgebiet verboten, Feuer oder Feuerwerk abzubrennen. Auch das Aufstellen von Zelten ist untersagt. Mitarbeiter des Kurbetriebs oder Ordnungsamts können bei Regelverstößen Geldbußen von bis zu 1.000 Euro verhängen. Zudem ist das Mitführen von Hunden am Strand nur auf den gekennzeichneten Flächen erlaubt. Am kommenden Dienstag (1.4.) soll darüber hinaus eine feste Sanitäranlage auf der Liegewiese am Grünstrand errichtet werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck