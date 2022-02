Trauungen im Akkord: Basthorst zelebriert den 22.02.2022 Stand: 22.02.2022 21:15 Uhr Spontan kirchlich heiraten? Kein Problem an diesem Dienstag in Basthorst. Die Gemeinde schleust gut 20 Paare, die am 22.02.2022 heiraten wollen, durch die Trauungs-Zeremonie - und will es wieder tun.

von Kim Eckert

In der St. Marienkirche in Basthorst, einer 400-Einwohner-Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, dauert eine Trauung an diesem Dienstag 20 Minuten. Ein Fragebogen am Eingang verrät den Pastorinnen ein paar Kleinigkeiten über das Paar. Zwei Lieder werden ausgewählt - und dann geht es auch schon los. Weil der 22.02.2022 ein besonderes Datum ist, bietet die Kirchengemeinde zwischen 16 und 21 Uhr spontane Trauungen, ganz ohne Anmeldung an. Pro Jahr finden hier normalerweise 25 Hochzeiten statt, nun trauen die Pastorinnen Sarah Stützinger und Caroline Boysen im Wechsel mindestens 20 Paare - an einem Tag.

Erst mal allen Bescheid sagen

Julia und Hauke sind seit acht Jahren zusammen, seit einem Jahr sind sie Eltern. Dass sie hier sind, haben sie niemandem erzählt, nicht mal der Familie. Und eine Hochzeit war auch gar nicht geplant, bis sie vor zweieinhalb Wochen gelesen haben, dass das hier spontan möglich ist. "Die Trauung war schön, ganz entspannt und intim, nur wir Drei", freuen sich die beiden mit ihrem Kind. "Heute übernachten wir noch nebenan auf dem Gut, machen uns einen ruhigen Abend und sagen nach und nach allen Bescheid. Die große Party gibt es dann im Sommer."

Trauzeugin lässt sich anstecken

Das Gut Basthorst liegt direkt nebenan, keine 100 Meter von der Kirche entfernt. Der 800 Jahre alte Hof beherbergt regelmäßig Hochzeitsgesellschaften, die sich dort auch standesamtlich trauen lassen können. Nachdem sich Franziska und Tom am Morgen das Ja-Wort gegeben haben, haben sie sich nachmittags auch noch spontan in St. Marien den Segen abgeholt - und damit sogar die Trauzeugin Stefanie angesteckt: Sie und ihr Ehemann Martin haben sich direkt im Anschluss auch noch kirchlich trauen lassen - nach 13 Jahren Ehe. "Wer hätte das gedacht heute Morgen", schmunzelt Stefanie.

20 Minuten Zeremonie pro Paar

Die Pastorinnen versuchen die Trauung so individuell wie möglich zu gestalten. Vor dem Altar liegen Gegenstände und kleine Schilder mit Begriffen. Während der Zeremonie können sich die Paare etwas aussuchen, was für sie besonders wichtig oder bedeutend ist, und dazu ein paar Worte sagen. Nach knapp eineinhalb Stunden sind vier Zeremonien vorbei. Die nächsten Paare warten schon.

Pastorin: Menschen brauchen Anlässe

Pastorin Sarah Stützinger findet es schön, dass so viele sich trauen lassen: "Mir ist egal, aus welchem Anlass jemand kommt. Menschen brauchen Anlässe - und Daten wie der 22.02.2022 sind Ankerpunkte im Meer der Zeit." Im Sommer könne sie sich gut vorstellen, so etwas nochmal anzubieten.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 22.02.2022 | 19:30 Uhr