Transporter fährt Hydrant auf B4 ab

Am Donnerstagabend ist ein Transporter auf der B4 in Langeln im Kreis Pinneberg erst über eine Kreuzung gerast, hat dann laut Polizei einen Hydranten aus dem Boden gerissen und ist anschließend seitlich an einen Baum geprallt. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

