Trans Mann und Polizeistudent in Altenholz: 21-Jähriger will mehr Sichtbarkeit Stand: 24.04.2022 17:36 Uhr Durch die Neuregelung der Dienstvorschrift können transgeschlechtliche Menschen nun eine Polizeiausbildung machen. Ben Höhn ist der erste, offen lebende trans Mann im Polizeistudium in Altenholz.

von Elin Halvorsen

Der 21-jährige wollte schon immer zur Polizei, erzählt er. "Ich habe als Kind zum Geburtstag so eine Polizeimütze und eine Kelle bekommen und bin damit dann durch die Straßen gelaufen und habe Strafzettel verteilt", erzählt er. Jetzt studiert er in Altenholz an der Fachhochschule, wird Kommissar bei der Wasserschutzpolizei.

Doch lange war es für ihn unklar, wie er zu seinem Traumberuf kommen sollte. Denn wo für viele Interessierte der Weg zur Polizei bei der schriftlichen Prüfung oder beim Sporttest endete, galten für trans, inter oder nicht-binäre Menschen noch ganz andere Hürden. Als dienstuntauglich galt, wer nicht mindestens einen funktionierenden Hoden besitzt, bei weiblichen Bewerberinnen mussten Eierstöcke vorhanden sein. Auch Brustimplantate waren ein Ausschlusskriterium, was nicht nur trans Frauen diskriminierte. Mit der Neufassung im Januar 2021 wurden diese Kriterien abgeschafft.

Coming-out vor der Klasse

Damit es zu keiner irritierenden Situation kommt, outet Ben Höhn sich per Kurznachricht im Gruppenchat seiner Klasse gleich zu Beginn des Studiums als trans. Lange bastelt der 21-Jährige an der richtigen Wortwahl. Dann schickt er die Nachricht ab, wirft das Handy unter die Bettdecke und geht aus dem Zimmer. "Natürlich hat man schon Bedenken, dass da niemand was schreibt und niemand drauf reagiert und das dann total seltsam ist und ich hatte auch Angst davor, dass die Leute nichts mehr mit mir zu tun haben wollen." Es kommt anders. Als er wieder auf sein Handy schaut ist der gesamte Chat voll mit Regenbogenflaggen und positivem Zuspruch seiner Mitstudierenden.

Transgeschlechtliche Personen gab es bei der Polizei immer

Tim Jänke, Ansprechperson der LSBTIQ*-Stelle der Polizei in Schleswig-Holstein, hat das Einstellungsverfahren von Ben Höhn begleitet. "Mit der alten Regelung wurden trans Personen pauschal vom Polizeidienst ausgeschlossen - unabhängig ihren physischen oder geistigen Fähigkeiten. Das war Diskriminierung", sagt Tim Jänke. Dabei sei Ben Höhn absolut qualifiziert für die Polizeiarbeit. Transgeschlechtliche Personen habe es bei der Polizei immer schon gegeben, sagt Tim Jänke. "Die Menschen haben sich dann zum Teil erst nach ihrer Lebenszeitverbeamtung, also nach der Ausbildung, geoutet und dann ihre Angleichung, ihre Namensänderung vorgenommen", sagt Tim Jänke. Dieses Versteckspiel habe jetzt zum Glück ein Ende.

Interpretationsspielraum bleibt

Doch auch wenn die neue Polizeidienstvorschrift fast durchgängig genderneutral formuliert ist, benannt werden trans oder inter Personen nicht explizit. Durch bestehende Formulierungen in der Vorschrift wie "Implantate mit dem Ziel, Körperfunktionen zu ersetzen oder solche mit erhöhter Infektions- oder Verletzungsgefährdung", bleibt ein Interpretationsspielraum, der transgeschlechtlichen Menschen ausschließen kann, beispielsweise nach geschlechtsangleichenden Operationen.

Wichtig sei eine Sensibilisierung für die Themen der LSBTIQ* Community auch innerhalb der Polizei, sagt Tim Jänke. Darum geht er in jede Ausbildungsgruppe, klärt zuerst mal die Begriffe: "LSBTIQ*, viele wissen gar nicht, was das bedeutet: Lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer, und noch vieles mehr - was steckt eigentlich dahinter? Und dann geht es natürlich auch um das Thema Hasskriminalität", sagt er.

Hohes Dunkelfeld bei Hasskriminalität

Geschätzt sind etwa elf Prozent der Bevölkerung in Schleswig-Holstein der LSBTIQ* Community zu zuordnen. Laut dem Marktforschungsunternehmen Ipsos gaben bei einer Studie insgesamt elf Prozent an, nicht heterosexuell zu sein. Davon erlebt laut der Studie "Echte Vielfalt" des Landes Schleswig-Holstein jede sechste Person Gewalt in Form von Hasskriminalität. Laut Polizei sind die Zahlen von 2019 auf 2020 um 36 Prozent angestiegen. Insgesamt wurden 782 Straftaten von Hasskriminalität gegen LSBTIQ* registriert, darunter 154 Gewalttaten. Doch nur ein Viertel der Menschen geht zur Polizei und erstattet Anzeige. Viele hätten Angst davor bei der Polizei nicht ernst genommen oder erneut diskriminiert zu werden. So kommt es, dass sich die Statistik für Hasskriminalität im niedrigen zweistelligen Bereich bewegt, obwohl die Polizei von einer vierstelligen Zahl an Straftaten ausgeht. Das Dunkelfeld ist enorm hoch.

Mehr Sichtbarkeit ist wichtig

Ein Beweggrund zur Polizei zu gehen sei auch gewesen, für mehr Sichtbarkeit zu sorgen, sagt Ben Höhn, "um auch der Bevölkerung deutlich zu machen, es gibt diese Kriminalität, es gibt diese Straftaten". Mit seinem Regenbogenkugelschreiber an der Uniform will er ein Zeichen setzen, als Ansprechperson für die Community erkannt werden, will anderen Menschen Mut machen, solche Hassverbrechen anzuzeigen. Er könne die Sorge aber verstehen, schließlich sei die Polizei bis in die 90er Jahre selbst noch an der Strafverfolgung Homosexueller beteiligt gewesen. Deswegen müsse die Polizei solche Gewalt als Taten von Hasskriminalität auch erkennen, damit sie in die Statistik einfließen.

Ein Vorbild sein, das gefehlt hat

"Ich wusste am Anfang, mit 13, 14 Jahren, selbst nicht, was trans überhaupt bedeutet, ich kannte den Begriff gar nicht, ich musste erstmal selbst heraus finden was mit mir los ist. Jetzt möchte im Prinzip das Vorbild sein, was ich mir damals gewünscht hätte", sagt Ben Höhn. Wenn die Polizei sich mehr öffne, auch für mehr LSBTIQ* Nachwuchs, werde die Polizei von innen heraus bunter und diverser. Das bringe viele Qualitäten mit sich, die die Polizei sehr gut gebrauchen kann, wie Verständnis und Empathie, findet Ben Höhn. Frei und sicher leben zu können, dürfe keine Frage der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität sein.

Polizei tritt Bündnis für Vielfalt bei

Im März 2022 ist die Polizei Schleswig-Holstein offiziell dem Bündnis für Akzeptanz und Respekt "Echte Vielfalt" beigetreten, um ein Zeichen zu setzen. Die Mitglieder des Bündnisses verpflichten sich im Alltag jeglicher Form von Diskriminierung entgegenzutreten. Ein weiterer wichtiger Schritt, sagt er. Für Ben Höhn ist mit dem Polizeiberuf ein Traum in Erfüllung gegangen. "Das ist auf jeden Fall richtig schön, diesen Meilenstein erreicht zu haben, mit allem was eben davor kam. Irgendwie startet jetzt das Leben bei mir so richtig", strahlt er.

