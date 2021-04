Trampolinturner: Fliegen für ein paar Sekunden Stand: 18.04.2021 20:00 Uhr Patrick Ehlert aus Itzehoe (Kreis Steinburg) ist Trampolinturner. Bei seinen Sprüngen fliegt er meterhoch durch die Luft. Ursprünglich kommt der Sport aus dem Zirkus.

Er braucht Kraft, Mut, Beweglichkeit und extreme Körperbeherrschung: Patrick Ehlert betreibt Trampolinspringen als Leistungssport beim VfL Pinneberg. Der 19-Jährige trainiert fünf Mal die Woche - alles für den perfekten Sprung. "Von dem Zeitpunkt an, wenn man das Tuch verlässt, hat man sich entschieden und ist selber dafür verantwortlich, was als nächstes passiert. Ich fühle mich einfach frei dabei", beschreibt Patrick seine Leidenschaft. Geld verdienen kann man mit der Randsportart nicht. Es ist der Traum vom Fliegen für wenige Sekunden, sagt Patrick. Seit sieben Jahren springt er schon Trampolin - erst neben der Schule, dann neben der Ausbildung zum Physiotherapeuten. Seine ganze Freizeit geht dafür drauf.

Patrick Ehlert tritt bei EM in Sotschi an

In zwei Wochen muss Patrick sein Können in Sotschi beweisen: bei den Europameisterschaften. Eigentlich sollte die EM schon vergangenes Jahr in Göteborg stattfinden, wurde aber Corona-bedingt abgesagt - ebenso wie die Deutschen Meisterschaften und alle anderen Wettkämpfe. Monatelang konnte Patrick nicht mal auf dem Trampolin trainieren. Erst seit Kurzem darf er wieder in die Halle - mit Sondergenehmigung. In Sotschi tritt Patrick gegen 18 Konkurrenten an. Bei der EM will er alles geben, damit sich das harte Training gelohnt hat und der Sport in Deutschland bekannter wird.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 18.04.2021 | 19:30 Uhr