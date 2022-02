Touristenvisum: Ukrainisches Ehepaar darf wohl in SH bleiben Stand: 24.02.2022 20:39 Uhr Ukrainer, die sich gegenwärtig mit einem Touristenvisum in Schleswig-Holstein aufhalten, können voraussichtlich bis auf Weiteres im Land bleiben. Das kommt jetzt einer Familie aus Flensburg zugute.

Familie Reizvikh aus der Ukraine rückt in diesen Tagen zusammen. Vor kurzem sind Nikolaj Reiswichs Eltern aus der Ukraine zu Besuch zu ihm und seiner Frau Elena nach Flensburg gekommen - mit einem Touristenvisum. Nun erleben sie aus der Ferne, wie russische Truppen ihr Land angreifen - und ihre Stadt Lyssytschansk.

In Flensburg sehen sie Videos, in denen gezeigt wird, wie Raketen in Lyssytschansk einschlagen. Sie sehen, wie die Panzer über die Autobahn bei Kharkiv rollen.

"Leute sitzen im Keller und können nicht rausgehen"

"Die russische Armee hat unsere Stadt beschossen. In dieser Stadt gibt es keinen Strom kein Wasser, kein Gas, die Leute sitzen im Keller und können nicht rausgehen", sagt Nikolaj. Er und seine Frau Elena kamen vor drei Jahren als Spätaussielder nach Deutschland, seine Eltern aber durften nicht mit. Ihnen bleiben Besuche mit einem Touristenvisum.

Ukrainer mit Touristenvisum dürfen bleiben

Das läuft eigentlich am 8. März aus. Doch nun sieht alles danach aus, als könnten Nikolajs Eltern erstmal in Schleswig-Holstein bleiben. Denn Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat am Donnerstag in Aussicht gestellt, dass Ukrainer, die sich gegenwärtig mit einem Touristenvisum in Schleswig-Holstein aufhalten, voraussichtlich bis auf Weiteres im Land bleiben können.

Ukrainischer Armee geholfen

Das ist gut für die Reizvikhs. Denn zurück in ihre ukrainische Heimat Lyssytschansk können die Eltern angesichts der Lage nicht. Vater Mykola Reizvikh erklärt: "Wir haben 2014 die ukrainische Armee mit Kleidung und Lebensmitteln unterstützt. Unser Sohn war auch freiwilliger Helfer. Wenn die Russen da sind, werden wir getötet."

Mutter Liudmyla Reizvikh wünscht sich eigentlich nur, dass der Krieg aufhört. "Das ist wichtig, nicht nur für das ukrainische Volk, sondern für ganz Europa", sagt sie.

