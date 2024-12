Tourismusbranche an der Westküste erwartet hohe Auslastung

Stand: 19.12.2024 16:22 Uhr

Die Westküste zieht rund um die Feiertage immer mehr Touristen an. So rechnet Büsum etwa damit, in diesem Jahr beinahe ausgebucht zu sein. Ein Grund: fehlender Schnee in Skigebieten.