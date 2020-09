Stand: 21.09.2020 12:10 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Tourismus und Gastronomie in Städten leiden unter Corona

Der Corona-bedingte Einbruch im Tourismus in Schleswig-Holstein hat gravierende Auswirkungen auf die Beschäftigten in der Gastronomie. Davon geht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aus. Nach Zahlen des Statistikamtes Nord sind die kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein in diesem Jahr deutlich seltener von Urlaubern besucht worden als im Vorjahr. In Lübeck ist die Zahl der Ankünfte in den ersten sechs Monaten um 48 Prozent, in Neumünster um 51 Prozent, in Kiel um 54 Prozent und in Flensburg um fast 56 Prozent zurückgegangen.

Mitarbeiter sollten von finanzieller Hilfe etwas abbekommen

Dieses Minus macht sich bei den Beschäftigten der Gastronomie bemerkbar. "Für die Mitarbeiter hat das natürlich dramatische Folgen, weil wir einen hohen Anteil an Kolleginnen und Kollegen haben, die in Kurzarbeit sind. Wenn sie das dann netto runterrechnen, liegen sie in den ersten Monaten bei 800 Euro. Das ist eine ganz klare wirtschaftliche Frage, ob man damit zurechtkommt oder nicht", sagt Finn Petersen von der NGG. Petersen fordert, dass die Beschäftigten der Gastronomie-Branche von der Politik stärker finanziell unterstützt werden. Die finanzielle Hilfe für die Betriebe müsse davon abhängig gemacht werden, ob auch die Mitarbeiter davon etwas abbekommen.

