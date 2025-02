Tourismus-Rekord in SH: 38 Millionen Übernachtungen gemeldet Stand: 28.02.2025 15:29 Uhr Noch nie haben Touristen so viele Übernachtungen in Schleswig-Holstein gebucht wie 2024. Woher kommen die Reisenden? Wo machten sie Urlaub? Und wie lange blieben sie? Eine Übersicht über die aktuellen Zahlen.

von Aaron Schlichting

Knapp 9,4 Millionen Mal machten Touristen 2024 Urlaub in Schleswig-Holstein - und blieben insgesamt für über 38 Millionen Übernachtungen. Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem Statistikamt Nord. Demnach hat das nördlichste Bundesland sein Rekordergebnis erreicht und steigert sich um etwa 100.000 Besuche im Vergleich zum Vorjahr - und um 50.000 Übernachtungen. In der amtlichen Statistik sind Daten von Beherbergungsstätten mit mindestens zehn Betten ausgewertet. Urlaube in Ferienhäusern sowie privates Camping sind daher nicht mit einbegriffen.

Die Chefin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Bettina Bunge freute sich über das Eregebnis:

"(...) insgesamt über 38 Millionen Übernachtungen in 2024 zeigen die Attraktivität unseres Urlaubs- und Tagungslandes Schleswig-Holstein."

-Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur SH

Bunge verwies darauf, dass es einen starken Wettbewerb mit den anderen Regionen in Deutschland gebe. "Andere Reiseländer waren im letzten Jahr auch sehr erfolgreich."

Woher die Urlauber kommen

Rund 90 Prozent der Menschen, die in Schleswig-Holstein Urlaub machen, leben laut der Statistik in Deutschland. Gäste aus dem Ausland kamen vor alle aus Dänemark (283.763 Ankünfte) und Schweden (87.608 Ankünfte), aber auch aus den Niederlanden (75.055 Ankünfte) und der Schweiz (50.798). Von weiter her kamen kaum Gäste nach Schleswig-Holstein - Touristen aus Asien, Afrika, Amerika und Australien buchten zusammen 44.129 Mal Urlaub in SH.

Welche Orte besonders populär waren

Nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr sind die meist besuchten Orte in Schleswig-Holstein auch 2024 wieder Küstenregionen. Aus Ostholstein wurden den Statistikern 1,9 Millionen Ankünfte gemeldet, aus Nordfriesland 1,7 Millionen. Auch die Küstenstädte Lübeck (832.539 Ankünfte) und Kiel (518.576 Ankünfte) gehörten zu den Top-Regionen in Schleswig-Holstein.

Wie lange blieben Urlauber?

Besucher aus Deutschland bleiben häufig vier Tage. Der durchschnittliche SH-Besucher aus dem Ausland bleibt in der Regel nur zwei Tage im echten Norden. Aber es gibt Ausreißer: Urlauber aus Slowenien, Kroatien und der Slowakei scheinen Fischbrötchen und kalten Wind besonders zu genießen und bleiben im Schnitt sogar sechs bis acht Tage.

