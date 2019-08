Stand: 02.08.2019 19:40 Uhr

Totes Baby in Rieseby - Polizei nimmt Mutter fest

In Rieseby im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Donnerstag eine Babyleiche gefunden worden, die teilweise schon stark verwest war. Die Kriminalpolizei ermittelte bereits die Mutter. Beamte nahmen sie in der Nacht zu Freitag auf dem Wacken Open Air fest. Nach bisherigen Erkenntnissen können weder Polizei noch Staatsanwaltschaft sagen, wann das Kind zur Welt gebracht wurde. "Es ist aber keine frische Geburt. Die Mutter hat angegeben, dass es sich um eine Totgeburt handelt", sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler dem NDR Schleswig-Holstein am Freitag.

Oberstaatsanwalt Bieler: Müssen Obduktion abwarten NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 02.08.2019 20:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden In Rieseby im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Polizei eine Babyleiche gefunden. Es sei keine frische Geburt, so der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Die Mutter wurde festgenommen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Obduktion veranlasst

Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion der Babyleiche veranlasst. "Wir müssen jetzt das Ergebnis abwarten, um Erkenntnisse zu gewinnen, ob es eine Totgeburt war oder ob das Baby lebensfähig gewesen und mutwillig getötet worden ist", sagte Bieler. Bei einer Totgeburt würde die Mutter straffrei davonkommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2019 | 20:00 Uhr