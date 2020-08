Stand: 06.08.2020 16:32 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Totes Baby von Glinde: So geht es nach den DNA-Tests weiter

Die Identität eines Säuglings, der im März 2019 in Glinde gefunden wurde, ist immer noch ungeklärt. Auch die Mutter des Babys wurde bislang nicht ermittelt. Wie das Landeskriminalamt mitteilt, laufen aktuell noch weitere Untersuchungen. Beamte von der Kriminalpolizei machen jetzt Hausbesuche bei Frauen, die an den vorangegangenen DNA-Untersuchungen nicht teilgenommen haben. An der Haustür wollen die Polizisten laut LKA weitere freiwillige DNA-Tests durchführen.

Mehr als 300 Proben

Bislang hatte es zwei DNA-Massenuntersuchungen geben - eine im Juni und eine im Februar diesen Jahres. Daran beteiligten sich laut Staatsanwaltschaft bislang 431 der 522 angeschriebenen Frauen. Die Auswertung im Landeskriminalamt Schleswig-Holstein führte jedoch nicht zu einem Ermittlungserfolg. Weder die Mutter des toten Säuglings noch Verwandte hatten eine Speichelprobe abgegeben. Die Ermittlungen waren aufgrund der Corona-Krise unterbrochen.

Schüler des Glinder Gymnasiums hatten die Leiche am 22. März in einem Waldstück hinter dem Schulgelände gefunden. Laut Gerichtsmedizin war der kleine Junge etwa zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen. Ermittler hatten ihm den Namen Leander gegeben.

