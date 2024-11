Totes Baby in Garten in Gnutz gefunden Stand: 07.11.2024 09:49 Uhr Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch eine Babyleiche in einem Garten in Gnutz bei Neumünster gefunden. Das leblose Kind soll sechs Monate alt gewesen sein. Die Polizei ermittelt jetzt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es einen Notruf bei der Polizei. Laut Polizeisprecher Sönke Petersen ist aus dem Anruf hervorgegangen, dass ein Baby nicht mehr zu Hause gewesen sein soll. Vor Ort machten die Beamten dann einen schrecklichen Fund. Im Zuge des Einsatzes in Gnutz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben die Beamten ein lebloses Baby entdeckt. Das Kind sei im Garten eines Hauses aufgefunden worden, wie der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (shz) berichtet.

Obuktionsergebnis: Baby starb eines natürlichen Todes

Nach dem Fund wurde der leblose Babykörper direkt in die Rechtsmedizin in Kiel gebracht. Die Obduktion hat noch am Mittwochnachmittag ergeben, dass der Säugling eines natürlichen Todes verstorben war. Weitere Informationen zur Todesursache gab die Polizei noch nicht bekannt.

Keine Festnahmen bisher - Ermittlungen laufen in alle Richtungen

Wie der shz berichtete, war der Bereich an der Straße Langloh-Hof für Ermittlungen zeitweise abgesperrt. Bisher habe es keine Festnahmen gegeben, sagte die Polizei. Man ermittle derzeit in alle Richtungen. Die Staatsanwaltschaft und die Rechtsmedizin sind nach Angaben der Polizei in die Ermittlungen eingebunden. Die Staatsanwaltschaft will am Mittwoch keine weiteren Infos herausgeben, um die Ermittlungen nicht zu beeinträchtigten.

