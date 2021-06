Toter auf Spielplatz Grönwohld: Zehn Jahre Haft für Angreifer Stand: 03.06.2021 10:48 Uhr Nach dem Leichenfund im vergangenen Oktober auf einem Spielplatz in Grönwohld ist jetzt ein Urteil gefallen. Der Angeklagte muss wegen Totschlags ins Gefängnis.

Äußerlich emotionslos hat der Angeklagte auf das Urteil reagiert - während der gesamten Verhandlung war er ruhig und unauffällig. Die Richterin am Landgericht Lübeck sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte schuldig ist. "Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Angeklagte sein Opfer mit 27 Messerstichen getötet hat", hieß es in der Urteilsverkündung. Der Angeklagte muss nun für zehn Jahre ins Gefängnis.

Streit wegen Drogengeschäften

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden jungen Männer in Drogengeschäfte verwickelt gewesen und darüber in Streit geraten sein. Mit einem Schlagring mit ausklappbarer Messerklinge stach der 21-Jährige mehrfach von hinten auf das Opfer ein. Der 22-Jährige Mann verblutete noch am Tatort. Seine Leiche war erst am nächsten Tag von Anwohnern auf dem Spielplatz entdeckt worden.

