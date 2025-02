Toter Pottwal vor Sylt soll heute untersucht werden Stand: 17.02.2025 08:40 Uhr Ein 16 Meter langer Pottwal wurde vor Hörnum gefunden und in den Hafen geschleppt. Experten warnen vor Explosionen durch Gase im Kadaver. Am Montag soll das Tier untersucht und abtransportiert werden.

Vor Sylt ist ein toter Pottwal entdeckt worden. Nach Angaben der Schutzstation Wattenmeer wurde der Kadaver bereits am Freitagabend in der Nordsee vor Hörnum gesichtet. Muschelfischer schleppten ihn am Sonnabend in Richtung Hörnumer Hafen. Das männliche Tier ist etwa 16 Meter lang und offenbar schon länger tot.

AUDIO: 16 Meter langer Pottwal vor Sylt entdeckt (1 Min) 16 Meter langer Pottwal vor Sylt entdeckt (1 Min)

Todesursache noch unbekannt

Zur Todesursache könne man aktuell noch nichts sagen, sagte Katharina Weinberg von der Schutzstation Wattenmeer. Heute soll das Jungtier von Experten genauer untersucht und dann abtransportiert werden.

Abstand halten, Explosionsgefahr!

Laut Schutzstation Wattenmeer beginnt der Kadaver bereits zu verwesen, die Rückenpartie ist offen. Zudem bestehe die Gefahr, dass der Wal unter dem Druck innerer Gase an weiteren Stellen aufplatzt. Es wird dringend davon abgeraten, sich dem Tier zu nähern - auch nicht mit Booten. Zum einen wegen der Explosionsgefahr, zum anderen weist Expertin Katharina Weinberg von der Schutzstation Wattenmeer auf Parasiten und Bakterien am Kadaver hin.

Pottwale verirren sich eher selten in Nordsee

Laut eines Sprechers der Schutzstation, ist es relativ selten, dass Pottwale sich in die flache Nordsee verirren und stranden. Auf Sylt wurde zuletzt 1995 ein großer Wal angespült. Im Winter 2016 strandeten in der südlichen Nordsee gleich 30 Pottwale innerhalb weniger Tage.

Was verursachte die Strandungen 2016?

Forscher, die die toten Wale 2016 untersuchten, gehen davon aus, dass es nicht einen Grund für die Strandungen gab. Für sie ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Kombination verschiedener Umweltfaktoren dazu führte, dass die Pottwale sich so dicht an die Küste verirrten. Hinweise auf Krankheiten oder Schwächungen fanden die Forscher nicht.

Bekannt ist aber: Geraten die Wale erst einmal in die flacheren Randbereiche der Nordsee, funktioniert ihr Ortungssystem nicht mehr so gut. Denn Pottwale, die sonst bis zu 2.000 Meter tief tauchen, orientieren sich per Schall über ein Echolot - ein System, das eigentlich auf die Tiefsee ausgelegt ist.

