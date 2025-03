Toter Mann in Kiel gefunden: Polizei vermutet Gewalttat Stand: 28.03.2025 19:07 Uhr Am Freitagnachmittag haben Polizisten im Kieler Stadtteil Gaarden einen leblosen Mann entdeckt. Zuvor gab es einen Notruf. Womöglich war es eine Gewalttat.

Um 15.22 Uhr am Freitagnachmittag kam der Notruf bei der Polizeileitstelle an. Am Einsatzort in Kiel-Gaarden fanden die Beamten dann einen leblosen Mann, wie eine Polizeisprecherin sagte. Daraufhin hätten sie versucht, den Mann zu reanimieren. Jedoch sei er noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben. Die Kieler Polizei spricht von einem mutmaßlichen Tötungsdelikt - zu den Einzelheiten der Tat machte sie keine Angaben.

Kiel: Polizei sucht zwei Tatverdächtige

Die Beamten fahnden jetzt nach zwei Tatverdächtigen - nach Angaben der Polizei wohl beide Männer. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kieler Polizei zu melden. Die beiden Personen seien dunkelhaarig, dunkel gekleidet und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Am späten Freitagnachmittag dauerte der Einsatz noch an.

