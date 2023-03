Toter Mann auf Sylt gefunden - Polizei sucht Zeugen Stand: 17.03.2023 15:23 Uhr Die Polizei in Westerland sucht Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben dazu machen können, wie lange das Fahrzeug, in dem ein Mann tot aufgefunden wurde, bereits am Fundort stand oder die dort Verdächtiges bemerkt haben.

Im Fall eines am Donnerstag in einem Fahrzeug gefundenen Toten in Westerland (Kreis Nordfriesland) sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Am Vormittag hatte ein Spaziergänger ein verdächtiges Fahrzeug auf einem Feldweg gesehen und die Polizei alarmiert. Im Innenraum des verschlossenen Fahrzeugs war offenbar ein Feuerlöscher entleert worden. Nach dem Öffnen des schwarzen Kombis fand die Polizei eine leblose männliche Person. Mittlerweile steht fest: Bei dem Toten handelt es sich um einen 38-jährigen Sylter, der auf der Insel wohnte und arbeitete. Die genauen Hintergründe zur Todesursache und den Umständen werden zurzeit noch ermittelt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die ermittelnden Beamten suchen Fußgänger und Radfahrer, die Angaben darüber machen können, seit wann das Fahrzeug bereits auf dem Verbindungsweg zwischen Süderstraße und Lorens-de-Hahn Straße stand. Desweiteren werden Personen gebeten sich zu melden, die in der Nähe des Auffindeortes Verdächtiges bemerkt haben. Die Sylter Polizei bittet um Rückmeldung unter 04651 70470.

