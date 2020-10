Tote Prostituierte in Rendsburg: Polizei sucht auf Friedhof Stand: 07.10.2020 13:30 Uhr Nach dem Tod einer Prostituierten in Rendsburg fehlt der Polizei immer noch der entscheidende Hinweis zum Täter. Seit dem Morgen suchen die Beamten auf einem Friedhof nach Beweismitteln.

Etwa 20 Beamte aus Eutin durchkämmen mit Kollegen der Kieler Mordkommission den Altstädter Friedhof an der Schleswiger Chaussee in Rendsburg. Sie suchen unter Büschen, Bäumen und an den Gräbern. "Wir suchen dort nach weiteren Beweismitteln", sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler. "Die Hoffnung ist, dass wir dabei etwas finden und darüber neue Indizien bekommen." Laut Polizei hatte es einen Hinweis gegeben, dass sich auf dem Friedhof möglicherweise Beweismittel befinden. Das Gelände liegt gegenüber der Wohnung des Opfers.

Die Leiche der 40-Jährigen war vergangene Woche in der Wohnung gefunden worden. Laut Rechtsmedizin wurde die Frau getötet. Vom Täter fehlt jede Spur.

Staatsanwaltschaft: "Noch keine heiße Spur"

Bislang sind in dem Fall bei der Polizei noch keine konkreteren Hinweise eingegangen. "Wir haben bislang noch keine heiße Spur", sagte Bieler. "Wir interessieren uns insbesondere für Beobachtungen rund um die Wohnung aus dem Zeitraum vom 25. bis 27. September." Es sei noch offen, ob möglicherweise ein Kunde der Frau als Täter in Frage komme.

Die Kieler Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens ausgelobt. Die Frau arbeitete in ihrer Wohnung als Prostituierte und war häufig in Begleitung ihres Chihuahuas zu sehen. Hinweise nimmt die Kieler Kriminalpolizei unter (0431) 160 33 33 entgegen.

