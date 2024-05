Stand: 03.05.2024 16:09 Uhr Tote Pferde im Kreis Ostholstein: Möglicherweise vergiftet

Bereits am Montag hat ein Pferdebesitzer auf einer Wiese im Kreis Ostholstein eine tote Stute vorgefunden. Jetzt ist auch ein zweites Pferd in der Gemeinde Ratekau im Kreis Ostholstein verendet, heißt es von der Polizei. Die 21-jährige Stute sei am Mittwoch vermutlich an einer Vergiftung gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Beide Pferdekadaver sind zur näheren Untersuchung in ein Labor gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

