Tote Fische in Lippingau: Kreis erwägt Strafanzeige Stand: 17.07.2023 15:50 Uhr Nach der mutmaßlichen Einleitung von verunreinigtem Wasser in die Lippingau sank der Sauerstoffgehalt dort auf Null. Die Meerforellen in dem Gewässer starben. Bei der Suche nach dem Verursacher erwägt die Wasserbehörde nun Strafanzeige gegen Unbekannt zu stellen.

Nach dem massiven Fischsterben in der Lippingau nahe der Geltinger Bucht (Kreis Schleswig-Flensburg) am Freitag (14. Juli) sucht der Kreis Schleswig-Flensburg nach dem Verursacher, der verunreinigtes Wasser zwischen Sterup und Niesgrau eingeleitet haben soll. Bisher sei die Suche ergebnislos verlaufen, schreibt der Kreis in einer Mitteilung. Es könnte sich demnach um Abwasser häuslichen, gewerblichen oder landwirtschaftlichen Ursprungs handeln. "Aufgrund der Schwere der Gewässerverunreinigung erwägt die Wasserbehörde nach Vorliegen näherer Informationen, eine Strafanzeige gegen Unbekannt zu stellen", so der Kreis.

Sauerstoffgehalt sank auf Null

Nach der mutmaßlichen Einleitung des verunreinigten Wassers sank der Sauerstoffgehalt im Wasser laut Kreis auf Null. "Die ersten Begehungen deuten darauf hin, dass auf weiten Bereichen unterhalb der vermutlichen Einleitung die gesamte Au tot ist", meldete der Landessportfischerverband (LSFV) Schleswig-Holstein. Besonders dramatisch sei dies, weil das Gewässer "eine der wichtigsten Kinderstuben der Meerforelle im ganzen Land ist".

Neben Meerforellen verendeten auch Aale, Stichlinge und weitere Fische, mutmaßlich infolge des Sauerstoffmangels. Es ist laut LFSV nicht das erste Ereignis dieser Art. Alle paar Jahre komme es durch das Zuführen von verunreinigtem Wasser zu einem Fischsterben.

Totalausfall ganzer Jahrgänge von Meerforellen droht

Bereits im Herbst vergangenen Jahres war der Bestand der Meerforellen durch extremes Niedrigwasser gefährdet gewesen. Kilian Lauff von der Fischbrutanstalt Alt-Mühlendorf fischte damals Elterntiere ab, um sie künstlich zu vermehren und die Jungtiere wieder auszusetzen. "Wir hoffen jetzt, dass wenigsten die Fische dort oben (Anm. d.R.: oberhalb der vermuteten Einleitungsstelle) überleben. Wenn nicht, ist das ein Totalausfall zwei ganzer Jahrgänge." Lauff sagt, es würde Jahre dauern diesen Verlust zu kompensieren."

Der LSVF hat den Vorfall nach eigenen Angaben bei Naturschutzverbänden und der Polizei gemeldet. Wer für die Verunreinigung verantwortlich ist, liegt noch im Dunkeln.

