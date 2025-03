Tornesch: Munitionskiste in Restmüll gefunden Stand: 07.03.2025 11:24 Uhr Im Kreis Pinneberg hat offenbar jemand eine Munitionskiste mit Splittergranaten und Gewehrmunition im Restmüll entsorgt. Der Kampfmittelräumdienst soll jetzt klären, welche Gefahr noch davon ausgeht.

In der Bunkeranlieferhalle der Müllverbrennungsanlage in Tornesch-Ahrenlohe (Kreis Pinneberg) haben Mitarbeiter am Freitagmorgen in der Restmüllanlieferung eine Munitionskiste entdeckt. Das teilte der Betreiber der Müllverbrennungsanlage, die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) mit. Nach Angaben eines Sprechers handelt es sich bei dem Inhalt ersten Erkenntnissen nach um Splittergranaten der Bundeswehr und um Gewehrmunition.

Bereich rund um den Fundort abgesperrt

Die angeforderte Polizei informierte den Kampfmittelräumdienst, der nun vor Ort klären soll, welche Gefahr von dem Fund ausgeht. In einer ersten Einschätzung per Ferndiagnose gingen die Experten nach Angaben des GAB-Sprechers davon aus, dass Granaten und Munition echt und scharf sind. Der Bereich rund um den Fundort ist abgesperrt, bis der Kampfmittelräumdienst Entwarnung gibt.

Munitionskiste im Restmüll aus dem Kreis Pinneberg

Die Bunkeranlieferhalle ist der Ort, an dem der Restmüll zusammengekippt und dann geschreddert wird, um ihn für die Verbrennung vorzubereiten. Woher die Munitionskiste genau kommt, ist nach Angaben des GAB-Sprechers noch nicht bekannt. Bisher lägen nur Erkenntnisse darüber vor, dass die Kiste aus einer heutigen Restmüll-Anlieferung aus dem Kreis Pinneberg stamme.

GAB appelliert an Bürgerinnen und Bürger

Die GAB appelliert in diesem Zusammenhang an Bürgerinnen und Bürger, dass derartige gefährliche Gegenstände und Stoffe nicht über die Restmülltonne zu entsorgen sind, sondern umgehend die örtliche Polizei verständigt werden muss.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg