Stand: 05.03.2024 13:46 Uhr Top-Trinkwasser in Kiel: Institut bestätigt ausgezeichnete Qualität

Das Leitungswasser in Kiel ist in einwandfreiem Zustand. Nach Angaben der Stadtwerke hat ein unabhängiges Institut Proben des Trinkwassers untersucht und bestätigt, dass die Qualität ausgezeichnet ist. Das Wasser wird laut Stadtwerke aus bis zu 240 Metern Tiefe gefördert und aufbereitet. Dabei werden keine Chemikalien zugesetzt. Durch die Tiefe sei das Wasser frei von menschlicher Einflussnahme und Verunreinigungen, so die Stadtwerke.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.03.2024 | 14:00 Uhr