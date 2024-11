Tötungsdelikt in Neumünster: Tatverdächtiger soll in die Psychiatrie Stand: 05.11.2024 10:49 Uhr Nachdem Einsatzkräfte am Sonntag zu einem Brand in einem Wohnhaus gerufen wurden, fanden sie dort eine Leiche. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Er soll nun in der Psychiatrie untergebracht werden.

Nach Angaben der Polizei ist am Sonntagnachmittag ein 73 Jahre alter Mann in Neumünster-Einfeld ums Leben gekommen. Anschließend wurde ein 63-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft soll er seinen Mieter umgebracht haben. Beide lebten im selben Haus.

Der Tatverdächtige sei von Ärzten eines psychiatrischen Zentrums zwangseingewiesen worden, so die Staatsanwaltschaft. Am Dienstag will die Anklagebehörde nach eigenen Angaben einen Antrag auf Unterbringung in einer Psychiatrie beim Amtsgericht Neumünster stellen. Es gebe Anhaltspunkte, dass der Tatverdächtige aufgrund psychischer Probleme nicht schuldfähig ist.

Zunächst wegen Feuer alarmiert

Am Sonntag waren die Einsatzkräfte eigentlich zu einem Brand gerufen worden. Als sie am Haus ankamen, fanden sie den Leichnam des 73-Jährigen, so die Leitstelle der Polizei. 20 Beamte durchsuchten daraufhin das Einfamilienhaus.

