Tötungsdelikt Kiel: Unterbringung in psychiatrischer Einrichtung beantragt

Nachdem im Kieler Stadtteil Gaarden-Süd/Kronsburg am Dienstagmittag eine 44 Jahre alte Frau getötet wurde, hat die Kieler Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Tatverdächtigen in einer psychiatrischen Einrichtung beantragt. "Nach den bisherigen Ermittlungen gehen wir davon aus, dass der 22-Jährige psychisch erkrankt ist", sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Die Tat könnte wohl einen familiären Hintergrund haben." Der Tatverdächtige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Lehnt dieser den Antrag auf einstweilige Unterbringung ab, will die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragen.

Frau an Schussverletzung gestorben

Nach Angaben der Polizei hatte sich der 22 Jahre alte Tatverdächtige am Dienstag selbst bei den Beamten gemeldet und angegeben, eine Angehörige getötet zu haben. Mehrere Streifenwagen wurden daraufhin zu dem Einfamilienhaus geschickt. Dort fanden die Beamten die Leiche der Frau und nahmen den 22-Jährigen fest. Er wurde in Polizeigewahrsam gebracht. Bieler sagte am Mittwoch, die Frau sei an einer Schussverletzung gestorben. Weitere Angaben zur Tatwaffe wollte er nicht machen.

Opfer offenbar neue Partnerin des Vaters

Die Polizei ermittelt jetzt zu den Hintergründen der Tat. Am Dienstagnachmittag untersuchte die Spurensicherung den Tatort. Bei dem Opfer soll es sich um die neue Partnerin des Vaters des Tatverdächtigen handeln. Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben zu der Beziehung zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter.

