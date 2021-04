Tönnies fordert von Schlachthof-Demonstrantin 15.000 Euro Stand: 22.04.2021 05:00 Uhr Vor dem Kieler Landgericht findet heute eine Verhandlung gegen eine Frau statt, die im Oktober 2019 an einer Blockade des Kellinghusener Schlachthofes Thomsen beteiligt war.

Das Unternehmen Tönnies verlangt von der Frau 15.000 Euro. Der Fleisch-Konzern argumentiert, dass ihnen durch die Blockade ein Verlust von 40.000 Euro entstanden sei. Die Aktionsgruppe "Tear Down Toennies" hat eine Kundgebung vor dem Landgericht angekündigt. "Unseren Widerstand zu brechen, wird Tönnies und anderen Konzernen der Fleisch- und Tierindustrie nicht gelingen", schreiben "Tear Down Toennies" auf ihrer Webseite. Im März hatte das Kieler Landgericht einen anderen Teilnehmer der Blockadeaktion erstinstanzlich zu fast 16.800 Euro Schadenersatz plus Zinsen verurteilt.

VIDEO: Rückblick Oktober 2019: Aktivisten legen Schlachthof lahm (3 Min)

Im Oktober 2019 hatten 26 Aktivisten den Schlachthof Thomsen in Kellinghusen blockiert. Sie drangen auf das Gelände ein. 16 Demonstranten ketteten sich an Rampen, über die Schweine in den Schlachthof transportiert werden. Zehn weitere besetzten das Dach. Die Aktion richtete sich - nach Angaben der Aktivisten - gegen den Betrieb und die Fleischindustrie als Ganzes.

