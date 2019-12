Stand: 23.12.2019 23:49 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Tödlicher Unfall in Reinbek: Verdächtiger ermittelt

Nach dem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht in Reinbek an der Hamburger Stadtgrenze haben die Behörden einen Verdächtigen ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizei Ratzeburg am Montagabend mitteilten, erhielten die Ermittler einen Hinweis auf ein Fahrzeug auf einem Großparkplatz in Wentorf, das an der Beifahrerseite und im Frontbereich frisch erscheinende Beschädigungen aufwies. Es wurde beschlagnahmt und soll kriminaltechnisch untersucht werden, um zu klären, ob die Schäden von dem Unfall stammen. Der 36 Jahre alte Halter des Fahrzeugs soll nun vernommen werden, zunächst müsse ihm dafür aber ein Pflichtverteidiger beigeordnet werden, hieß es in der Mitteilung. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wird wegen fahrlässiger Tötung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Fahrzeugteile an der Unfallstelle gefunden

An der Unfallstelle hatten Ermittler Fahrzeugteile eines BMW gefunden - auch bei dem Fahrzeug des 36-Jährigen handelt es sich um ein Modell dieser Marke. Zuvor hatten die Ermittler im Hamburger Stadtteil Lohbrügge schon ein Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz sichergestellt, das frische Unfallspuren aufwies - allerdings einen Mazda.

Am Samstagabend war ein 42 Jahre alter Fußgänger gegen 21.30 Uhr auf dem Seitenstreifen der Landstraße 223 von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Fahrer flüchtete. Der Fußgänger war mit Freunden und mit seiner Frau auf der Hamburger Straße von Reinbek Richtung Reinbeker Redder unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein unbekanntes Fahrzeug, welches in gleicher Richtung unterwegs war, von seinem Fahrstreifen nach rechts ab und stieß mit dem 42-jährigen Fußgänger zusammen. Dieser wurde durch den Zusammenprall laut Polizei in den angrenzenden Graben geschleudert. Er starb an seinen schweren Verletzungen.

Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Die Polizei Reinbek sucht weiter Zeugen. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem/der flüchtigen Fahrer*in oder dem gesuchten BMW geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 72 77 070 zu melden.

