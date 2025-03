Stand: 03.03.2025 15:19 Uhr Tödlicher Unfall auf der B5 bei Heide

Auf der B5 im Kreis Dithmarschen ist am Montagmorgen eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Sie starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

Auf der B5 kam es am Montagvormittag zwischen Heide und Hemme (beide Kreis Dithmarschen) zu einem tödlichen Unfall. Eine Autofahrerin aus Nordfriesland war frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die 62-Jährige war aus Richtung Husum auf der B5 unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde sie mit ihrem Auto in den Straßengraben geschleudert. Rettungskräfte musste die Frau aus ihrem zerstörten Auto befreien. Der 52-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Frau hingegen kam nach Angaben der Polizei ins Westküstenklinikum nach Heide. Wenige Stunden später erlag die 62-Jährige ihren lebensgefährlichen Verletzungen.

Die B5 war für die Bergungsarbeiten und zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

