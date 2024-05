Stand: 18.05.2024 13:44 Uhr Tödlicher Motorradunfall bei Tellingstedt

Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall bei Tellingstedt im Kreis Dithmarschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte eine 49 Jahre alte Autofahrerin das Motorrad beim Abbiegen übersehen. Das Motorrad ging in Flammen auf, der Fahrer starb noch am Unfallort.

Archiv 4 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.05.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen