Tödlicher Brand auf Sylt Stand: 10.08.2023 08:29 Uhr Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus auf Sylt ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. In Risum-Lindholm brannte in der Nacht ein Reetdachhaus.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeitungsausträger in Westerland auf Sylt gegen 4 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus bemerkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gingen die Flammen vom Wohnzimmer des Hauses im Hoyerweg aus. Gemeldet ist in dem Haus eine 60 Jahre alte Frau. Die Leiche ist aber noch nicht identifiziert.

Gewerblich genutztes Reetdachhaus niedergebrannt

Außerdem ist in der Nacht zum Donnerstag ein Reetdachhaus in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) niedergebrannt. Verletzt wurde dort laut Polizei niemand. Das Gebäude wurde den Angaben zufolge gewerblich genutzt, offenbar handelte es sich um einen Baustoffhandel.

B5 bei Risum-Lindholm über mehrere Stunden gesperrt

Nachbarn hatten gegen 1.45 Uhr in der Nacht die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Rund 100 Einsatzkräfte waren mehr als zwei Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Bundesstraße 5 zwischen Dorfstraße und Legerade blieb über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

