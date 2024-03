Stand: 12.03.2024 15:56 Uhr Tödlicher Arbeitsunfall in Neumünster

Auf einer Baustelle des ehemaligen Karstadt-Gebäudes in Neumünster hat es am Dienstag einen schweren Arbeitsunfall gegeben. Ein 34 Jahre alter Mann soll laut Polizei von einem Gerüst aus einer Höhe von zwölf bis 15 Metern gefallen sein. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Da sich der Unglücksort direkt in der Innenstadt befand, wurde umgehend eine Sichtschutzwand aufgebaut. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, haben die Ermittler noch nicht bekannt gegeben.

