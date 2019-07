Stand: 15.07.2019 17:24 Uhr

Tod auf Kita-Ausflug: Prozess eingestellt

Der Prozess um den Unfalltod eines Zweijährigen vor dem Amtsgericht Ahrensburg wurde am Montag eingestellt. Einer Erzieherin war fahrlässige Tötung vorgeworfen worden, weil ein zweijähriger Junge 2016 bei einem Kita-Ausflug in einem Jugendheim in Hoisdorf (Kreis Stormarn) in einem Teich ertrunken war. Die Angeklagte war eine von sieben Betreuern, die die 20 Kinder im Vorschulalter aus Hamburg begleitet hatten.

Verfahren gegen Erzieherin eingestellt Schleswig-Holstein Magazin - 15.07.2019 19:30 Uhr Das Verfahren gegen eine Erzieherin wegen fahrlässiger Tötung ist eingestellt worden. Sie sei nicht allein dafür verantwortlich, dass ein Zweijähriger bei einem Kita-Ausflug 2016 ertrank.







Keine zivilrechtliche Verhandlung

Staatsanwaltschaft, die Eltern des Kindes als Nebenkläger und die Verteidigung einigten sich, dass der 33-Jährigen eine geringe Schuld an dem Unglück zugesprochen werden konnte. Die Erzieherin erklärte sich außerdem zu einer Zahlung in Höhe von 1.000 Euro an die Familie bereit und übernimmt einen Teil der Anwaltskosten. Der Vater des Jungen gab überdies an, auf eine weitere zivilrechtliche Verhandlung zu verzichten. Er sagte vor Gericht, für ihn sei es von Anfang an nicht darum gegangen, jemanden ins Gefängnis zu stecken. Man habe Aufklärung gewollt.

Prozess gegen Kita-Erzieherin eingestellt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 15.07.2019 17:00 Uhr Autor/in: Doreen Pelz Nach dem Tod eines Zweijährigen wurde der Prozess gegen eine Erzieherin vor dem Amtsgericht Ahrensburg eingestellt. Sie muss eine Geldbuße bezahlen und Teile der Anwaltskosten tragen.







Staatsanwaltschaft: Verletzung der Aufsichtspflicht

In der Hauptverhandlung sei klar geworden, dass die Angeklagte nicht allein verantwortlich für den Tod gewesen sei, sagte die Richterin. Ein inzwischen pensionierter Kriminalbeamter sagte aus, laut seinen Recherchen habe es trotz des nicht eingezäunten Teiches keine Einschränkungen für Kinderfreizeiten in dem Jugendheim gegeben.

Zwei der anderen Erzieher hatten bereits am ersten Verhandlungstag von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Nicht zuletzt deswegen sei die Aufklärung des Unglücks erschwert gewesen, so die Richterin.

