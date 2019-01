Stand: 08.01.2019 15:17 Uhr

Tod an Silvester: Belohnung für Hinweise

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat im Fall des tödlichen Schusses in der Silvesternacht in Schönberg (Kreis Plön) jetzt eine Belohnung ausgesetzt. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, soll es 3.000 Euro geben. Die Polizei hat nach eigenen Angaben außerdem ein Hinweisportal für den Fall freigeschaltet. Personen, die in der Silvesternacht Video- oder Fotoaufnahmen in Bereich Schönberg gemacht haben, werden gebeten, diese unter dem Stichwort "Silvester Schönberg" dort hochzuladen. Außerdem werden weiterhin Zeugen gesucht, die sich zwischen 22 und 3 Uhr im sogenannten Dichterviertel in Schönberg aufgehalten haben, unabhängig davon, ob sie besondere Beobachtungen gemacht haben oder nicht. In der Silvesternacht war eine 39-jährige Mutter durch einen Schuss ums Leben gekommen.

Waffe und Tatverlauf unklar

Die Metallteile, die im Kopf der Frau gefunden wurden, sind nach Angaben der Ermittler Teil eines Projektils. Zunächst war vermutet worden, dass die Verletzungen durch illegale Böller verursacht wurden. "Nach der Obduktion gehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Frau durch eine Schussverletzung getötet worden ist", sagte die Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß.

Silvesternacht: Frau starb an Schussverletzung Schleswig-Holstein Magazin - 03.01.2019 19:30 Uhr Der Tod einer 39 Jahre alten Frau in der Silvesternacht in Schönberg geht nach neuesten Erkenntnissen auf eine Schussverletzung zurück. Welche Waffe verwendet wurde, ist noch unklar.







Frau stirbt trotz Notoperation

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die Frau an Silvester kurz nach Mitternacht mit ihrem Mann und ihren drei kleinen Kindern vor die Tür gegangen, um das Feuerwerk anzuschauen. Wenige Minuten später brach sie mit einer blutenden Wunde am Kopf zusammen und war nicht mehr ansprechbar. Unter notärztlicher Versorgung brachte ein Rettungswagen die Verletzte in ein Kieler Krankenhaus. Ärzte fanden während einer Notoperation Metallsplitter im Kopf der Frau. Wenig später verstarb sie.

