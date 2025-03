Stand: 20.03.2025 12:26 Uhr Timmendorfer Strand: Programm für JazzBaltica 2025 steht

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ist am Donnerstag das Programm für das JazzBaltica 2025 vorgestellt. Vom 26. bis 29. Juni wird es 35 Konzerte direkt an der Ostsee geben. Laut Festivalleiter Nils Landgren sind wieder viele namhafte Musiker dabei, darunter Pianist Michael Wollny. Auch Nachwuchstalente wie die katalanische Künstlerin Rita Payés stehen auf der Bühne. Schauspielerin Katja Riemann präsentiert beim Familienkonzert ein selbst geschriebenes Stück. Neben den Hauptkonzerten gibt es zahlreiche kostenlose Auftritte rund um den Kurpark. Karten sind ab sofort online und an Vorverkaufsstellen erhältlich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein